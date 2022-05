Samudrika Shastra: केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि स्वभाव भी बता देते हैं महिलाओं के स्तन, जानिए कैसे?

Astrology

नई दिल्ली, 25 मई। सामुद्रिक शास्त्र में पूरे शरीर का विश्लेषण किया गया है। वैसे तो ये संस्कृत का शब्द है,जिसका अर्थ ही होता है "knowledge of the characteristics of the body". सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर का हर अंग इंसान के बारे में बहुत कुछ कहता है। इस शास्त्र के अंदर इंसान के शरीर के हर अंग का विश्लेषण किया गया है। इस शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के स्तन केवल उनकी खूबसूरती को ही बयां नहीं करते हैं बल्कि वो महिलाओं का स्वभाव भी बखूबी बताते हैं।

English summary

Samudrika Shastra is the whole body analysis. Samudrika Shastra is a Sanskrit word . its means "knowledge of the characteristics of the body". According to Samudrika Shastra Women Breast Tells About Her Nature. here is details.