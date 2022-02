एक दिन के अंतर पर बदलेगी मंगल और शुक्र की चाल, बदलेगा प्रेम का समीकरण

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 22 फरवरी। इस माह 26 और 27 फरवरी को मात्र एक दिन के अंतर से दो प्रमुख और बड़े ग्रह गोचर में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल 26 फरवरी को दोपहर 3.49 बजे धनु से मकर में प्रवेश करेगा, वहीं एक दिन बाद 27 फरवरी को शुक्र सायं 6.15 बजे धनु से मकर में प्रवेश करेगा। दोनों ही ग्रहों का धनु से मकर में जाना जातकों के जीवन पर अनेक प्रकार के प्रभाव डालेगा। शुक्र 30 मार्च तक और मंगल 7 अप्रैल तक इसी राशि में रहेगा।

मंगल के परिवर्तन का प्रभाव

शुक्र के परिवर्तन का प्रभाव

शुक्र-मंगल का संयुक्त प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र और मंगल की युति जब किसी जातक की जन्मकुंडली में हो तो वह प्रेम के मामले में अव्वल होता है। उसके जीवन में अनेक प्रेमी-प्रेमिकाएं होते हैं। विवाहित होते हुए भी ऐसा जातक विवाहेत्तर संबंध बनाता है। कई बार ऐसे मामलों में व्यक्ति को अपमान और अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है।

Maha Shivratri 2022: पढ़ें भगवान शिव की आरती और पाएं सुख-शांति

क्या विशेष करें

शुक्र-मंगल की युति के दौरान प्रत्येक राशि के जातक हनुमानजी की आराधना विशेष रूप से करें, लाभ होगा। नवग्रह कवच का नियमित रूप से पाठ करें। साथ ही मंगल के मंत्र ऊं अं अंगारकाय नम: और शुक्र के मंत्र ऊं शुं शुक्राय नम: का नियमित रूप से जाप करें।

English summary

Two big planets will change zodiac with the difference of one day.Mars will enter Capricorn on February 26 and Venus in Capricorn on February 27, there will be a big change in the lives.