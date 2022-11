Lunar Eclipse 2022: चंद्र ग्रहण के बाद जरूर करें ये काम, घर में रहेंगी समृद्धि, रहेंगी सुख और शांति

Astrology

oi-Bhavna Pandey

Lunar Eclipse 2022 : साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर यानी आज मंगलवार को लग रहा है । कार्तिक पूर्णिमा के दिन लग रहे इस चंद्र ग्रहण का पड़ना महज एक संयोग है लेकिन हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान चूंकि सूतक लग जाता है इसलिए कई कार्योे की मनाही होती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और खाना पीना भी खाना वर्जित बताया गया है। ग्रहण लगने के समय क्‍या करना चाहिए क्‍या नहीं करना चाहिए इस पर खूब जानकारी उपलब्ध है लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको ग्रहण खत्‍म होने के बाद करना आवश्‍यक होता है।

