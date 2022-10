गाम्बिया में किडनी की बीमारी से मारे गए बच्चें और भारतीय दवाइयों का फैक्ट चेक

WHO ने स्पष्ट रूप से इन दवाइयों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है. उन्होंने बस एक एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने कहा है कि इन दवाइयों में Diethylene glycol नाम का एक अवयव पता गया है जोकि टोक्सिक होता है. उसी से इन बच्चों का निधन हुआ है.

Diethylene glycol खतरनाक होता है और पहले भी इससे किडनी की बीमारियों का कारण बताया गया है.

मगर यह भी एक तथ्य है कि इस Diethylene glycol को लेकर मेडिकल जगत में ज्यादा ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसका दवाइयों में खूब इस्तेमाल होता है, "It is an excellent solvent for many relatively insoluble substances. DEG is also commonly used in human medications, such as acetaminophen and sulfanilamide, either intentionally or accidentally leading to episodes of human poisoning, several being fatal."

यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में खुले आम मिलता है. यूएस में भी -

WHO की वेबसाइट पर आजतक इस Diethylene glycol को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गयी है. जबकि इसका काम यही है कि ऐसे खतरनाक अवयवों की रोकथाम के लिए वह उपयुक्त कदम उठाये.

हालाँकि, अभी WHO ने इन दवाइयों से बचने के लिए कहा है कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है.

वैसे इस विषय को सिलसिलेवार तरीके से देखने की जरुरत है.

पूरे विश्व में किडनी की बीमारी एक गंभीर लेकिन सामान्य समस्या है. वेस्ट अफ्रीका स्थित गाम्बिया में भी यह बड़े स्तर पर लोगों में होती रहती है.

जब अगस्त 2022 में गाम्बिया में इन बच्चों के मरने की खबर आने लगी थी तो उसी दौरान एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार, "In West Africa, kidney diseases are frequently seen, but diagnostic and therapeutic options are poor due to limited access to specialized facilities."

इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गाम्बिया में बच्चों में एडिमा और प्रोटीनुरिया प्रचुर मात्र में पाया जाता है. यह दो कारक किडनी की बीमारी के जुड़े रहते है.

फिर 25 सितम्बर को WHO का एक विकली बुलेटिन जारी हुआ. जिसके अनुसार, Stool samples from children with similar clinical symptoms to AKI cases (fever, vomiting and diarrhoea) were negative for rotavirus and Vibrio cholerae. However, 38 (61%) out of 62 stool samples (from children with similar clinical presentation as AKI cases) tested positive for Escherichia Coli (E. coli.). Two samples were positive for Shiga toxin- producing E. coli (O157). Whole-genome sequencing of E. coli to identify lineage was also done and is awaiting interpretation. Water quality assessment tests conducted in household of children with AKI revealed the presence of E. coli, but were negative for heavy metals including mercury and lead. Additionally, increased nitrite levels mainly in boreholes and one major national water source (Fajara) were also reported. The 2018 Multiple Indicator Cluster Surveys also revealed the presence of E. coli in all the water points tested.

अब इस विकली बुलेटिन के अनुसार इन बच्चों में अधितकर Escherichia Coli नाम के बैक्टीरिया पाया गया था. यह बैक्टीरिया सामान्य रूप से हानिकारक नहीं होता है और आमतौर पर हम सभी के शरीर में पाया जाता है. मगर इसके कुछ ऐसे स्ट्रेन होते है जोकि किडनी की बीमारी को पैदा कर सकते है जोकि गंदे पानी अथवा खाने के कारण अधिक प्रभावी होते है

शुरुआत में इस बीमारी के लक्षण - डायरिया, कफ, उलटिया आना जैसे दिखाई देते है. जब इन बच्चों को किडनी की बीमारी ने घेरा तो उनके माता-पिता ने उन्हें अपने आसपास के डॉक्टर्स को दिखाया होगा. जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित पैरासिटामोल के सिरप दिए. जिससे उन्हें कोई आराम नहीं मिला.

जब इन बच्चों का निधन हुआ तो गाम्बिया सरकार भी हरकत में आई और जाँच इत्यादि में लग गयी. रायटर्स के अनुसार गाम्बिया में भारी वर्षा के कारण Escherichia Coli बैक्टेरिया भी बहुत तेजी से फैला है. इसके अलावा रायटर्स ने कहा, "E. coli bacteria could also be a possible factor as heavy rains have caused flooding in Gambia, and across much of West Africa, in recent weeks. The unpaved streets of the capital Banjul and surrounding towns have been overwhelmed."

इसी दौरान एक NGO - The Child Protection Alliance का स्टेटमेंट आया और उसने कहा कि यह बच्चों का निधन E. coli से तो हुआ है लेकिन उसमें इन दवाइयों का भी योगदान है. https://allafrica.com/stories/202209120605.html

हालाँकि इस संस्था के पास कोई किलीनिकल एविडेंस नहीं था. इन्होने बस जो घटनाक्रम हुए उन्हें एकदूसरे से जोड़ दिया.

इसी दौरान जब पैरासिटामोल को हंगामा मचना शुरू हुआ तो WHO ने कहा, World Health Organisation officials said the evidence pointed not to paracetamol but to an infectious origin such as polluted water, but emphasised there were many unanswered questions."

यानि वहां बच्चों का निधन पैरासिटामोल से नहीं बल्कि गंदे पानी से हुआ है. इसी से वहां E. coli का खतरनाक स्ट्रेन बना जिसने बच्चों में किडनी की जानलेवा बीमारी को पैदा किया.

अब गाम्बिया सरकार ने अपने स्वास्थ्य स्तर को छुपाने के लिए इसी पैरासिटामोल पर सारा ब्लेम करना शुरू कर दिया. जबकि WHO के उसी विकली बुलेटिन में स्पष्ट रूप से सरकार को सुझाव दिया था कि उनके पास किडनी जैसी बीमारियों के इलाज करने का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, "Acute kidney injury in children particularly in developing countries is associated with high mortality rates. Most countries including the Gambia do not have proper and adequate human and material resources to manage kidney disease requiring dialysis."

गाम्बिया की मेडिकल कण्ट्रोल एजेंसी का कहना है, "The medicines regulator, known as the Medicines Control Agency (MCA), said there was insufficient data to warrant a general ban on paracetamol syrups, a painkiller often used to treat fevers in children."

इस प्रकार गाम्बिया सरकार के एक अधिकारिक संस्थान का कहना है कि इन दवाइयों के सैम्पल इतने नहीं है कि इनपर कार्यवाही हो सके.

निष्कर्ष :

1. WHO ने गाम्बिया की खस्ता स्वास्थ्य सुविधाओं और गंदे पानी के कारण पैदा हो रहे बैक्टरिया पर सवाल उठाये थे. पहले कुछ कहा गया और बाद में कुछ और निष्कर्ष दिया गया.

2. गाम्बिया सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए इन दवाइयों को जिम्मेदार बता रही है. जबकि पहले इसी देश के मेडिकल कण्ट्रोल का कहना है कि इतने कोई सबूत नहीं है कि इन दवाइयों पर कोई कार्यवाही की जा सके.

3. जब गाम्बिया के मेडिकल कण्ट्रोल ने इन दवाइयों के भारत से इम्पोर्ट की अनुमति दी थी तो उन्होंने इसकी जांच की होगी. इसके बाद ही उन्हें भारत से गाम्बिया भेजा गया होगा. सामान्य तौर पर यह दवाइयां वहां पहले से ही मौजूद होगी. तो गाम्बिया सरकार ने पहले से कोई कोई एक्शन नहीं लिया. अगर यह मामला भ्रष्टाचार का है तो इसमें गाम्बिया सरकार भी पूर्ण रूप से दोषी है.

संभावना :

1. गाम्बिया सरकार बाढ़ के प्रबंधन और साफ़ पानी की आपूर्ति सहित स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनने में असफल रही है. इसलिए उसके रुख से ऐसा लगता है कि वे सारा दोष इन दवाइयों पर डाल देगी.

