त्योहारी सीजन में भीड़ रोकने की कवायद, जानिए एक ही बार कितना बढ़ा प्लेटफार्म टिकट

Railway has hiked the rate of platform ticket: पश्चिम रेलवे ने त्योहारी सीजन के बीच रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को रोकने के लिए अक्टूबर के अंत तक मुंबई सेंट्रल डिवीजन के कुछ नामित रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की दर को बढ़ाकर ₹50 कर दिया है। एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में 20 रुपये का इजाफा किया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत जो पहले 10 रुपये में उपलब्ध थी, उसे भी 2 अक्टूबर को 20 रुपये बढ़ा दिया गया था। प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये में मिलेगा।