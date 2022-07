'छमिया नाच रही है', LIVE मैच में सहवाग ने कोहली को लेकर किया भद्दा कमेंट, अब पड़ रही है फटकार

कमेंट्री बॉक्स में वीरू ने कोहली को लेकर ऐसा कुछ कहा जो किंग के फैंस को वाकई में पसंद नहीं आएगा। दरअसल, इंग्लैंड की पारी के 62वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने मैथ्यू पॉट्स को आउट किया, तो विराट कोहली डांस करते हुए जश्न मनाने लगे। विराट अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने ही स्टाइल में विकेट का जश्न मनाते हुए नजर आए। बस फिर क्या था, कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने पूर्व भारतीय कप्तान को देखकर ताना कस डाला। लाइव मैच में कमेंट्री करते हुए सहवाग ने कहा- 'देखो छमिया नाच रही है।'

What is this commentary???? pic.twitter.com/nB8TzlYN1y

वीरू के इस कमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। विराट कोहली को छमिया बोलना वीरेंद्र सहवाग को काफी महंगा भी पड़ा। कोहली के चाहने वालों में सहवाग को खूब फटकार लगाई। एक ट्विटर यूजर ने लिखा- सहवाग की कमेंट्री औसतदर्जे से भी खराब है। उन्हें नहीं पता कि क्या और कैसे अपनी बात कहनी चाहिए। वह वाकई में बहुत घमंडी इंसान है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा- यह मेरी समझ से बाहर है कि क्यों वीरेंद्र सहवाग को कमंट्री में रखा गया है।

Shewag is a below standard commentator. He even don't know how, what to speak, a mannerless arrogant person.