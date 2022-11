विराट कोहली बने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, इन दो खिलाड़ियों को पछाड़ हासिल किया टाइटल

ICC Player of The month Virat Kohli: स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इस विश्वकप में जबरदस्त फॉर्म में हैं। वह तीन अर्धशतक लगाकर इस विश्वकप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं। इस बीच आईसीसी की ओर से उन्हें अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ (Player Of The Month) घोषित किया गया है। आईसीसी की ओर से कहा गया है कि अक्टूबर माह में विराट कोहली ने छोटे फॉर्मेट में कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं जिसकी बदौलत उन्हें अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है।

सिकंदर रजा-डेविड मलान को पछाड़ा इस रेस में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी शामिल थे। लेकिन विराट कोहली ने दोनों को पीछे छोड़ते हुए यह टाइटल अपने नाम किया है। अक्टूबर माह में विराट कोहली ने टी-20 में सिर्फ 4 पारियां खेली हैं लेकिन इसमे से तीन पारियां यादगार थीं। जिसमे पाकिस्तान के खिलाफ 82 रनों की नाबाद पारी भी शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जब भारत लगभग पूरी तरह से मैच से बाहर नजर आ रहा था, भारत का स्कोर 31/4 था लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत के लक्ष्य तक पहुंचाया। कोहली ने टीम के साथियों को कहा शुक्रिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने 53 गेंद पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली थी। मैच के बाद विराट कोहली ने इस बात को स्वीकार किया यह पारी टी-20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी है। प्लेयर ऑफ दम मंथ का अवार्ड मिलने के बाद विराट कोहली ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह मेरे लिए खास अनुभूति है। मैं बाकी के दोनों खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनका नाम इस रेस में शामिल था, जिन्होंने पिछले महीने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं अपनी टीम के खिलाड़ियों को भी शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद की। विश्वकप में जबरदस्त फॉर्म में कोहली बता दें कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 28 गेंदों पर 49 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा नीदरलैंड के खिलाफ मैच में विराट ने 44 गेंदों पर 62 रनों की नाबाद पारी खेली। विराट ने जो तीन अर्धशतक लगाए हैं उसमे वह नाबाद रहे हैं। इस विश्वकप में पांच मैचों में से सिर्फ 2 पारियों में विराट आउट हुए हैं। विराट कोहली के योगदान को टीम इंडिया के विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचने में काफी अहम माना जा रहा है। भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 10 नवंबर को एडिलेड के मैदान पर होगा।