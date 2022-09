ये जर्सी है या तरबूज... T20 WC के लिए इस रंग में नजर आएगी पाकिस्तान टीम! तस्वीर देख पेट पकड़कर हंसेंगे आप

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और टीम के अन्य खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में पाक खिलाड़ी नई टी-शर्ट में देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इस जर्सी का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। फैंस का कहना है कि यह जर्सी तो तरबूज के जैसी है। तरबूज के डिजाइन से ही जर्सी बना दी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जर्सी को लेकर किसी भी तरह का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है।

Pakistan's kit for WT20? Someone please say No pic.twitter.com/mRZo4qrWSZ