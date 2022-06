तिहरा शतक लगाने का सपना देखते रह गए Rohit Sharma, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 309 रन बनाकर रच दिया इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई नेत्रहीन क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज स्टीफन नीरो ने मंगलवार को यह नायाब पारी खेली। स्टीफन नीरो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच में तिहरा शतक लगाकर धमाल मचा दिया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में नीरो ने 140 गेंदों पर 309 रन की पारी खेली। अपनी इस मैराथन पारी में उन्होंने 49 चौके और एक छक्का लगाया। बता दें कि, नेत्रहीन क्रिकेट के इतिहास के ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। स्टीफन से पहले पाकिस्तान के मसूद जान ने सन 1998 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 262 रन बनाए थे। ये मुकाबला दिल्ली में खेला गया था।

A TRIPLE century! Steffan Nero finishes 309* (140) in the Australian Blind Cricket Team's first ODI against New Zealand 🇦🇺