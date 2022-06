रोमांचक मुकाबला, ऐन मौके पर वॉर्नर 99 पर आउट... श्रीलंका ने 30 साल बाद जीती वनडे सीरीज

श्रीलंकाई टीम के लिए ये बहुत ही खास जीत है। दरअसल, श्रीलंका ने 30 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने घरेलू मैदानों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। लंकाई टीम ने आखिरी बार अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया को 1992 में हराया था। तब 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज श्रीलंका ने 2-1 से जीती थी। वहीं, 2010-11 के बाद ये पहला मौका रहा, जब श्रीलंका ने वनडे सीरीज में कंगारूओं के खिलाफ कोई सीरीज जीती हो। ये जीत वाकई में श्रीलंका और उनके देश के लिए वाकई में बहुत खास है।

याद दिला दें कि, हाल फिलहाल के समय में श्रीलंका आर्थिक परिस्थितियों से परेशान था और उनके देश में काफी बुरे हालात थे। ऐसे में श्रीलंकाई टीम ने अपने देशवासियों को जीत का नायाब तोहफा दिया है।

The crowd goes wild in Colombo as 🇱🇰 beat 🇦🇺 by 4 runs to seal the #AUSvSL series! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/HXmIYmooLc