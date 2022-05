शुभमन गिल में दिखी धोनी की झलक, जब नंबर-7 की जर्सी में उन्होंने छक्का लगाकर जिताई गुजरात को ट्रॉफी

19वां ओवर ओवेड मैकॉय डालने आए थे और पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने स्क्वायर लेग के ऊपर शानदार छक्का लगाकर गुजरात को उनके पहले ही सीजन में चैंपियन बना दिया। धोनी ने भी 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाकर टीम इंडिया को 28 साल बाद चैंपियन बनाया था।

फाइनल में मिली जीत के बाद फ्रेंचाइजी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन देते हुए लिखा- जर्सी नंबर 7, छक्का लगाकर जीत दिलाए। गैरी और नहेरा जी ने एक बार फिर संगा और मलिंगा को हराकर जीत का जश्न मनाया। बता दें कि, 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब आशीष नेहरा टीम इंडिया के सदस्य थे और गैरी कर्स्टन टीम के हेड कोच थे। वहीं, कुमार संगाकारा और लसिथ मलिंगा श्रीलंका के खेमे में थे। इस फाइनल में भी ऐसा ही देखने को मिला। गैरी और नेहरा जी गुजरत की टीम के साथ थे और संगाकारा और मलिंगा रॉयल्स के खेमे में थे।

Number 7️⃣ jersey

Finishing with a 6️⃣

Gary and Nehraji celebrating 💙

Beating Sanga and Malinga's team 👊🏽