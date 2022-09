'Lollipop देकर खुश कर दिया', सैमसन को मिली इंडिया ए की कमान तो भड़के फैंस; BCCI को सुनाई खरी-खोटी

आईपीएल के पिछले दो सीजन में संजू सैमसन का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। यही कारण है घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टीम में उनकी वापसी हुई है। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि संजू उनकी स्कीम में थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज की जमकर तारीफ की थी। हिटमैन ने कहा था कि संजू में बहुत अधिक प्रतिभा और मैच जीतने की क्षमता है। उनकी अच्छे शॉट खेलने की क्षमता ऑस्ट्रेलिया को बैकफट पर ला सकती है।

19 जुलाई 2015 को अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले संजू अभी तक टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें एशिया कप 2022 स्क्वॉड में जगह नहीं मिली। इस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को बतौर विकेटकीपर चुना गया। बीसीसीआई ने शुक्रवार को सैमसन को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम का कप्तान नियुक्त किया। यह सीरीज इस महीने के अंत में चेन्नई में खेली जाएगी। बोर्ड ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इसके बाद सैमसन के फैंस नाखुश नजर आए और उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया।

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), दिनेश कार्तिक (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, युजवेंद चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, आर आश्विन। रिजर्व खिलाड़ी: दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि विश्नोई।

पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, संजू सैमसन (कप्तान), केएस भरत (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, शबाज़ अहमद, राहुल चाहर, तिलक वर्मा, कुलदीप सेन, शार्दुल ठाकुर , उमरान मलिक, नवदीप सैनी, राज अंगद बाव।

Lolipop for Samson after dropping from the T20 WC squad.