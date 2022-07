कोरोना से रिकवर होते ही प्रैक्टिस पर लौटे Rohit Sharma, नेट्स पर अश्विन और उमेश के खिलाफ दिखाया दम

रोहित शर्मा 26 जून को भारत और लीसेस्टशायर के बीच खेले जा रहे 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच के चौथे दिन कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। रोहित के कोरोना संक्रमित होने के बाद क्रिकेट के गलियारों में मानों खलबली सी मच गई थी। उनके एजबेस्टन टेस्ट में खेलने पर भी सस्पेंस खड़ा हो गया था, तभी बीसीसीआई ने मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को उनके कवर के तौर पर टीम में शामिल किया।

इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में रिशेड्यूल पांचवां टेस्ट 1 जुलाई से खेला जाना था, लेकिन मैच के ठीक दो दिन पहले रोहित की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव सामने आई। जिसके बाद उनको इस अहम मुकाबले से बाहर बैठना पड़ा और उनकी गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया।

नेट्स पर रोहित शर्मा ने भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) और तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) के खिलाफ बल्लेबाजी के अभ्यास किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। हिटमैन ने भले ही ये एजबेस्टन टेस्ट मिस कर दिया हो, लेकिन लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए वह पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 7 से 17 जुलाई के बीच 3 मैचों की टी20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जहां रोहित अपना कमबैक करेंगे।

Dear #RohitSharma fans. Here is the shot which will please you😊 #CricketTwitter pic.twitter.com/SBaFlHbhEP