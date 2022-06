मुंबई की सड़कों पर गली क्रिकेट खेलते नजर आए Rohit Sharma, वीडियो वायरल

टीम इंडिया का फुलटाइम कप्तान बनाए जाने के बाद इंग्लैंड टूर रोहित शर्मा का पहला बड़ा विदेशी दौरा होने वाला है। अपनी कप्तानी में जीत के झंड़े गाड़ने वाले रोहित से इस दौरे पर भी क्रिकेट फैंस को सफलता की पूरी उम्मीद रहेगी। इस साल के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, इसकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भी हिटमैन पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। बतौर टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा 2 मैचों में टीम की कमान संभाली है और दोनों मैच जीते हैं। वनडे के 13 मैचों में उनके नाम पर 11 जीत दर्ज है, जबकि 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं, T20I में शर्मा जी ने 28 में से 24 मुकाबलों में जीत का स्वाद चखा है। चार में उन्हें हार मिली।

