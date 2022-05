IPL 2022: प्लेऑफ से पहले अश्विन के सिर चढ़ा शतरंज का फितूर, चहल ने कमेंट कर लिए मजे

अश्विन के वीडियो पर चहल ने लिए मजे

राजस्थान रॉयल्स ने आर अश्विन का शतरंज खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कैप्शन देते हुए लिखा- अश्विन के लिए छुट्टी का कोई दिन नहीं होता। इसी पोस्ट पर टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी कमेंट कर अश्विन के मजे लेने का मौका नहीं छोड़ा। चहल ने कमेंट कर लिखा, May I come in... इस पर अश्विन ने जवाब दिया और कहा, No...

बता दें कि क्रिकेट में करियर बनाने से पहले चहल शतरंज खेला करते थे। वह 2012 में अंडर-12 में नेशनल चिल्ड्रेंस चेस चैंपियन भी रहे। चहल ने जूनियर स्तर पर एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भाग लिया था। इसके बाद स्पॉन्सर नहीं मिलने के बाद चहल ने क्रिकेट में कदम रखा था। चहल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है, जिन्होंने चेस और क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया हैं।

. .

शानदार फॉर्म में हैं दोनों खिलाड़ी

राजस्थान को प्लेऑफ का टिकट दिलाने में अश्विन और चहल ने बड़ा रोल निभाया। युजवेंद्र चहल ने 14 मैचों में सबसे ज्यादा 26 विकेट अपने नाम किए , तो अश्विन ने भी गेंद और बल्ले से मैच जिताऊ प्रदर्शन किया। लीग स्टेज में दिग्गज खिलाड़ी ने 11 विकेट चटकाने के अलावा 30.50 की औसत से 183 रन भी बनाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच में अश्विन ने टारगेट का पीछा करते हुए 23 गेंदों पर नाबाद 40 रन की बेहतरीन पारी खेली थी।

फाइनल में पहुंचने के मिलेंगे दो मौके

लीग स्टेज में राजस्थान रॉयल्स 18 अंकों के साथ प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रही। आईपीएल के नियम के मुताबिक, जो भी टीम पहले और दूसरे स्थान पर फिनिश करेगी उसके पास फाइनल में पहुंचने के दो अवसर होंगे। क्वालीफायर मैच में अगर टीम गुजरात के खिलाफ हार भी जाती है, तो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी और क्वालीफायर-2 में पहुंच जाएगी। जहां से टीम को फाइनल में जगह बनाने का दूसरा मौका भी मिलेगा।