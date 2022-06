‘छोटी से छोटी मदद भी बड़ी है’, असम को मुश्किल में देखकर Riyan Parag का रो पड़ा दिल

Assam Flood: बाढ़ से 'बेहाल' असम, 24 घंटे में 11 की मौत, 9 लापता | वनइंडिया हिंदी |*News

असल में हर साल मानसून के दौरान खराब व्यवस्था की तस्वीरें सामने आती हैं। बाढ़ से प्रभावित लोग अपना घर-द्वार छोड़कर महफूज जगह पर जाने के लिए बेबस हो जाते हैं। इस बार भी राज्य में खराब हालत है। अपने होमटाऊन की ऐसी हालत देखकर रियान पराग अपने इमोशंस को जाहिर किए बिना खुद को रोक नहीं सके और ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है।

इस पोस्ट में पराग ने लिखा- 'अगर आप असम की चाय सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको असम की बाढ़ को लेकर भी चिंता करना चाहिए। कितने सारे लोग डिस्प्लेस हो गए और ना जाने कितनों के घर बर्बाद हो गए। लोगों के सपने टूट गए। गैट वेल सून, मेरे प्यारे असम। हर छोटी छोटी मदद मायने रखेगी। जय हिन्द।'

If you can celebrate the tea of Assam, you must also be concerned for the floods of Assam.