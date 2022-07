विराट कोहली के साथ हुए विवाद पर पहली बार बोले जॉनी बेयरस्टो, जानिए जर्नलिस्ट के सवाल पर क्या दिया जवाब

क्या कहा जॉनी बेयरस्टो ने?

जॉनी बेयरस्टो से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या मैच के दौरान क्या उन्होंने भालू को उकसा दिया था ? (Did he poke the bear?)। इसके जवाब में बेयरस्टो ने कहा- वाह ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है। आगे बेयरस्टो ने मजाकिया लहजे में इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा, "वो दरअसल क्या हुआ कि उनको मैंने डिनर पर बुलाने से मना कर दिया था"

बेयरस्टो ने कहा कि हम दोनों के बीच झगड़े जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं थे। दोनों के बीच जो भी था वो सिर्फ एक मजाक था। बेयरस्टो ने कहा कि हम पिछले 10 साल से एक-दूसरे कि विरुद्ध क्रिकेट खेल रहे हैं, हम दोनों प्रतिस्पर्धी थे, ऐसे में हर कोई अपने टीम के लिए बेस्ट देना चाहता था, जो भी हुआ वो खेल का हिस्सा था।

आपको बता दें कि बर्मिघम टेस्ट के तीसरे दिन जॉनी बेयरस्टो और विराट कोहली के बीच हुए विवाद में फील्ड अंपायर को भी आना पड़ा था। इस विवाद को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर कहा था कि विराट की स्लेजिंग की वजह से ही बेयरस्टो के खेलने का अंदाज बदल गया था। सहवाग ने कहा था कि पहले बेयरस्टो ने 21 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी जबकि विराट के साथ उनकी झड़प के बाद उनका स्ट्राइक रेट 150 का हो गया।