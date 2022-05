इस युवा क्रिकेटर के पास आज तक नहीं है कोई कोच, आईपीएल 2022 तक पहुंचने के सफर को किया याद

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन को अगर युवाओं का सीजन कहा जाये तो गलत नहीं होगा। 10 टीमों के साथ खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में कई युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है, जिसमें कुछ बेहतरीन प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं तो कई बेहतरीन गेंदबाज। इन युवाओं में एक नाम सनराइजर्स हैदराबाद के विष्णु विनोद का भी है जो आईपीएल 2022 में ऑरेंज आर्मी का हिस्सा बने हैं। विष्णु विनोद विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका अदा करते हैं लेकिन इस सीजन अभी तक उन्हें टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकी है।

