IPL 2022: कोहली-पाटीदार के अर्धशतक, RCB ने GT को दिया 171 रनों का टारगेट

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बहुत घटिया रही जब फाफ डु प्लेसिस जीरो रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही आईपीएल में बड़े कद के बल्लेबाजों का शून्य पर आउट होने का सिलसिला जारी है।

लेकिन इसके बाद विराट कोहली और रजत पाटीदार के बीच 99 रनों की साझेदारी हुई। पाटीदार बहुत अच्छे दिखाई दिए और उन्होंने तेज अर्धशतक लगाया लेकिन पारी को इससे आगे नहीं बढ़ा सके और प्रदीप सांगवान की गेंद पर आउट हो गए।

इस मैच में ग्लेन मैक्लवेल भी चले जो आरसीबी के लिए एक और राहत की बात है। हालांकि विराट कोहली ने इस दौरान एक अर्धशतक पूरा किया लेकिन वे पारी को लंबा नहीं खींच सके और 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनको मोहम्मद शमी ने बोल्ड आउट किया।

लेकिन आरसीबी के लिए सबसे खराब बात दिनेश कार्तिक की जबरदस्त विफलता है जो उनको मिलते हुए तीन मैच लगातार हो चुके हैं। कार्तिक इस बार केवल 2 रन बनाकर राशिद खान के शिकार हो गए। कार्तिक ने शुरुआत में जितनी उम्मीदें जगाई थी, पिछले तीन मैच में वे सब बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं।

कार्तिक की गलती को ठीक करने का काम महिपाल लामरोर ने किया जिन्होंने 8 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर देने में मदद की।

प्रदीप सांगवान बहुत प्रभावी बॉलर साबित हुए जिन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए।