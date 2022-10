न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन बने कप्तान

Team India for New Zealand and Bangladesh Tour टी20 विश्व कप के बाद होने वाले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भारतीय टीम सबसे पहले न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी, जहां टीम टी20 और वनडे सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड दौरे के लिए हार्दिक पांड्या को टी20 सीरीज और शिखर धवन को वनडे सीरीज के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। चयनकर्ताओं के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद रोहित और विराट समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा।