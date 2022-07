बूम-बूम के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सामने आया शास्त्री का रिएक्शन, बोले- मैंने जो देखा वह बिल्कुल अजीब था

बुमराह से पहले टेस्ट फॉर्मेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम पर दर्ज था। लारा ने 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रॉबिन पीटरसन के एक ओवर में 28 रन बनाए थे। अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भारतीय स्टार जसप्रीत बुमराह का नाम दर्ज हो गया है। बता दें कि, ब्रॉड के इस ओवर में कुल 35 रन बने थे, जिसमें 6 एक्ट्रा रन शामिल थे।

जसप्रीत बुमराह की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी देखने के बाद पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का रिएक्शन सामने आया है। BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, ''अब मुझे मत बताना कि मैं फिर से माइक पर था, जब 35 रन बने। युवराज सिंह ने 36 रन मारे थे, मैंने भी छह छक्के लगाए थे लेकिन जो बुमराह ने किया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बुमराह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वह नंबर-10 पर बल्लेबाजी करने आए। वह पहली बार टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। उन्होंने ब्रायन लारा, जॉर्ज बेली और केशव महाराज को पीछे छोड़ दिया।''

3⃣5⃣ runs in one over 🔥