मैनचेस्टर में ऋषभ पंत के लिए फैंस ने तैयार किया एक गाना, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, आपने सुना क्या?

ऋषभ पंत पर बना गाना

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर ऋषभ पंत के सपोर्ट में भारतीय फैंस ने एक शानदार धुन में गाना गया। भारतीय फैंस का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि इस गाने के बोल कुछ इस तरह हैं,' We have got Rishabh Pant'। इस गाने को स्टेडियम में मौजूद कुछ लोग एकसाथ गा रहे हैं और उसपर थिरक भी रहे हैं। ऋषभ का यह गाना ट्विटर पर 'भारत आर्मी' के नाम से शेयर किया गया है।

टीम इंडिया ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज

आपको बता दें कि ऋषभ पंत की शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड को आखिरी वनडे मैच में 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने इस जीत के साथ ही तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। रोहित, धवन और विराट तीनों सस्ते में आउट हो गए थे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। फिर पंत ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की थी। पंत के अलावा हार्दिक पांड्या ने 71 रनों की पारी खेली थी।