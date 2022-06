टीम इंडिया हो जाओ सावधान... इंग्लैंड है तैयार, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से जीती सीरीज

टारगेट का पीछा करते हुए जॉनी बेयरस्टो ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 44 गेंदों में 71 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में भी जॉनी ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 157 गेंदों पर 162 रन की पारी खेली थी। नॉटिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में भी उन्होंने 136 रन बनाए थे।

बेयरस्टो के अलावा पूर्व कप्तान जो रूट ने फिर से कीवी गेंदबाजों को खूब पानी पिलाया। टारगेट का पीछे करते हुए उन्होंने नाबाद 86 रन का पारी खेली। पूरी सीरीज में रूट ने 99 की धमाकेदार औसत से कुल 396 रन बनाए। 6 पारियों में उनके बल्ले से दो शतक और एक अर्धशतक देखने को मिला।

There was only one way to win it really wasn't there? 😃