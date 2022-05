GT vs CSK: हार के बावजूद इन 3 बातों से खुश होगी चेन्नई, अगले सीजन को लेकर धोनी ने किया बड़ा इशारा

IPL 2022: Shami destroy CSK batting line-up as team restrict on just 133 | वनइंडिया हिन्दी

जगदीशन ने खेली नाबाद 39 रनों की पारी

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मैच में 4 बदलाव के साथ उतरी थी, जिसके तहत उसने रॉबिन उथप्पा, अंबति रायडु, ड्वेन ब्रावो और महीष तीक्ष्णा को बाहर बिठाकर उनकी जगह एन जगदीशन, प्रशांत सोलंकी, मिचेल सैंटनर और मथीष पथिराणा को मौका दिया गया है। कप्तान धोनी ने बताया कि वो इन बदलावों के जरिये अगले सीजन की तैयारियां कर रहे हैं और उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके के लिये इस सीजन पहला मैच खेल रहे एन जगदीशन ने इस मैच में अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया और 33 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 39 रनों की पारी खेली।

. .

धोनी की जिम्मेदारी ले सकते हैं जगदीशन

उल्लेखनीय है कि जगदीशन टीम के लिये न सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं बल्कि विकेटकीपिंग का भी काम करते हैं, ऐसे में धोनी का उन्हें मौका देना अगले सीजन की ओर बड़ा इशारा करता है कि शायद फैन्स धोनी को अगले सीजन बतौर खिलाड़ी चेन्नई के लिये आखिरी बार खेलते हुए देख पायेंगे। धोनी सीएसके के लिये जगदीशन को अगले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में तैयार कर रहे हैं, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को संन्यास लेने के बाद उन्हें सौंप सके।

नये मलिंगा ने पहली ही गेंद पर चटकाया विकेट

चेन्नई सुपर किंग्स के लिये इस मैच में दूसरी जो चीज सबसे अच्छी रही वो थे श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीष पथिराणा, जो कि दुनिया भर में अपने एक्शन के लिये मशहूर हैं। पथिराणा के एक्शन की बात करें तो वो श्रीलंका के दिग्गज पेसर लसिथ मलिंगा से काफी मिलता जुलता है, जिसकी वजह से वो उनसे उन्हीं की तरह की खतरनाक गेंदबाजी की अपेक्षा की जा रही थी। पथिराणा ने अपने ऊपर लगी उम्मीदों को सही साबित कर दिया और अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल का विकेट लेकर बेहतरीन शुरुआत दी। वहीं अपने तीसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या का विकेट भी चटकाने का काम किया। पथिराणा ने 3.1 ओवर की गेंदबाजी के दौरान 24 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किये और अगले सीजन के लिये बाकी टीमों को तैयार रहने की चेतावनी दी है।

किफायती साबित हुए प्रशांत सोलंकी

वहीं पर सीएसके की टीम के लिये प्रशांत सोलंकी की गेंदबाजी भी खुश होने का तीसरा कारण रही जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन दिये। इस दौरान सोलंकी भले ही कोई विकेट न चटका सके हों लेकिन उन्होंने एक छोर से रनों पर लगाम लगा कर दबाव बनाने का काम किया। धोनी ने मैच के बाद कहा है कि आखिरी मैच में भी वो इन खिलाड़ियों को मौका देना जारी रखेंगे ताकि वो अपने प्रदर्शन में विश्वास हासिल कर सकें और जब टीम अगले सीजन वापसी करेगी तो उसके पास गेंदबाजी में कई बेहतर विकल्प मौजूद होंगे।