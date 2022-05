3 साल बाद IPL में होगी क्लोजिंग सेरेमनी, रणवीर सिंह और एआर रहमान आएंगे नजर

क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर एआर रहमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा, बोर्ड भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए समारोह का आयोज करेगा। इस समारोह में भारतीय क्रिकेट के इतिहास के बारे में भी बात की जाएगी।

आईपीएल के ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम शाम 6 बजकर 25 मिनट से शुरू होगा जबकि फाइनल मैच 7:30 की बजाय 8 बजे से खेला जाएगा।

Watch me live at the Closing Ceremony for Tata IPL Final 2022 at the magnificent arena, the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad as well as live on Star Sports & Disney+Hotstar at 6.25 pm on 29th May. #TATAIPL #TATAIPLFINAL