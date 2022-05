इन 3 खिलाड़ियों ने IPL 2022 में दिखाया दम, फिर भी टी-20 सीरीज से सिलेक्टर्स ने किया नजरअंदाज

शिखर धवन

इस लिस्ट में पहला नाम टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का आता है। धवन को एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन के बाद भी भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। टीम इंडिया के लिए आखिरी टी-20 मैच में शिखर ने पिछले साल बतौर कप्तान श्रीलंका के दौरे पर खेला था।

आईपीएल 2022 में धवन पंजाब किंग्स का हिस्सा है और उन्होंने 13 मैचों में 38.27 के औसत से कुल 421 रन बनाए हैं। इस दौरान वह 3 बार 50+ स्कोर बनाने में सफल रहे। आईपीएल की ही बात करें तो 2015 के बाद से हर सीजन में शिखर ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो फटाफट क्रिकेट में उनकी शानदार फॉर्म को साफ दर्शाता है।

शिखर धवन को टी-20 टीम में मौका न देने का सिधा मतलब ये हैं कि चयनकर्ता भविष्य और आने वाले टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखकर टीम बना रहे हैं।

संजू सैमसन

टी-20 स्पेशलिस्ट संजू सैमसन को भी साउथ अफ्रीका सीरीज का हिस्सा नहीं बनाया गया है। संजू आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए बतौर कप्तान खेल रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल नहीं किया।

आईपीएल-15 के 14 मुकाबलों में संजू ने 28 के औसत और 147 के स्ट्राइक रेट से कुल 374 रन बनाए हैं। 14 पारियों में उनके बल्ले से दो अर्धशतक भी देखने को मिले और उनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन 55 रन रहा। आईपीएल शुरू होने से पहले सैमसन श्रीलंका सीरीज में टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार उनके हाथ सिर्फ निराश लगी।

राहुल त्रिपाठी

राहुल नाम तो सुना ही होगा.... यहां हम बात कर रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी की। जी हां, वही राहुल जिन्होंने IPL 2022 में एक नहीं बल्कि कई मैचों में अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला और टीम को जीत भी दिलाई। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि राहुल को आगामी T20 सीरीज के लिए चयनकर्ता स्क्वाड में शामिल करेंगे। लेकिन जब टीम सामने आई, तो राहुल का नाम उसमें ना देख, उनके फैंस को काफी निराशा हुई। राहुल ने इस सीजन 13 मैचों में 161.73 की स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए। भले ही उनकी टीम प्लेऑफ में ना पहुंच सकी हो, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी सिलेक्टर्स ने उन्हें मौका नहीं दिया।