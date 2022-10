पंजाब में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव, AAP मंत्री बोले- राष्ट्रपति के स्वागत में सीएम की चिंता क्यों?

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) ने चंडीगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया था। जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन वो इस समारोह में शामिल नहीं हुए। इस पर राज्यपाल ने पंजाब सरकार को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा, "मैंने सीएम को आमंत्रित किया था। उसके साथ बात भी की। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। लेकिन समाहोर में शामिल नहीं हुए।"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम (Draupadi Murmu in Chandigarh) में सीएम भगवंत मान की अनुपस्थिति के बाद वहां दिल्ली जैसे हालात हो गए। पंजाब में अब राज्यापाल और सराकर आमने- सामने (Controversy Governor and government of Punjab) हैं। वहां राज्यपाल बनवारीलाल ने सीएम को नसीहत देते हुए लिखा, "आपके पास कितना भी काम हो लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।" राज्यपाल के इस बयान के बाद अब पंजाब सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हैं। इसके साथ राज्यपाल की चिंता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

पंजाब (Punjab) की आम आदमी पार्टी (AAP) नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा (Punjab Minister Aman Arora) ने सीएम भगवंत मान के बचाव में कहा कि वे राज्यपाल की टिप्पणी से हैरान हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, "मैं राज्यपाल की इस टिप्पणी से बहुत परेशान हूं कि चंडीगढ़ के सुखना झील में अन्य मंत्रियों के यहां मौजूद होने के बावजूद, उन्हें केवल पंजाब के सीएम भगवंत मान की अनुपस्थिति की चिंता थी।"