IPS Safin Hasan का दिल अमन पटेल ने जीता, जानिए Youngest आईपीएस सफीन हसन की Love Story

सफीन हसन और इनकी मंगतेर अमन पटेल दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सफीन हसन को इंस्‍टाग्राम पर 7 लाख 54 हजार लोग फॉलों करते हैं। हाल ही सफीन हसन ने अपनी और अमन की एक तस्‍वीर इंस्‍टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि Living in the daydream My happiness' @namelessaman। इस पोस्‍ट पर दोनों को खूब बधाई दी जा रही है। इन्‍हें बेस्‍ट कपल और मेड फॉर इच अदर के कमेंट भी मिल रहे हैं। छत्‍तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अंकिता शर्मा ने भी कमेंट किया और लिखा-' Congratulations saifu'