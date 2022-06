सागर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ ने शिवराज पर कसा तंज, बोले-'CM के पास कोई विजन नहीं'

. .

संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सोचिए अगर किसी बच्चों को आईआईटी या फिर मेडिकल की तैयारी करनी होती है, तो उसे यहां से कोचिंग करने के लिए कोटा जाना होता है। क्योंकि यहां पर कोई भी बढ़िया कोचिंग सेंटर नहीं है। शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर वन, महिलाओं में अत्याचार पर नंबर 1 है। शिवराज सिंह टेलीविजन का सोचते हैं, विजन का नहीं।

इन प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शोड

पूर्व मुख्यमंत्री ने सागर नगर निगम की कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन एवं पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से दोनों ही प्रत्याशियों को वोट देकर भारी से भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की।kamalnath attack cm shivraj says in Sagar CM has no vision

सोमवार को सतना में रहेंगे कमलनाथ

सोमवार यानि कि 27 जून कमलनाथ सतना में रहेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। एक वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा,'' कल मैं सतना आ रहा हूं। हम और मिलकर विकास की नई इबारत लिखने की शुरुआत करेंगे। मैं आप सबसे मिलने को लेकर उत्साहित हूं।