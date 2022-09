जलदाय विभाग के कर्मचारियों को महिलाओं से अभद्रता करना पड़ा भारी, ग्रामीणों ने दी ऐसी सजा

Employees of water supply department had to harass women heavily, villagers gave such punishment

जयपुर, 9 सितंबर। राजस्थान के अलवर जिले में जलदाय विभाग के कर्मचारियों को महिलाओं से अभद्र व्यवहार करना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीपल के पेड़ से बांध दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कर्मचारी महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं। समय पर पानी नहीं देते और ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहते हैं। सूचना के बाद जेईएन मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत कराया। घटना अलवर जिले के भूगोर गांव की है। इस मामले में विभाग और ग्रामीणों द्वारा पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है।