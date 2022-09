VIDEO : महारानी की विदाई : कनाडाई PM और फ्रांस के राष्ट्रपति पर भड़के लोग, पूछा- क्या Trudeau नशे में धुत्त ?

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रूडो लंदन के द कोरिंथिया होटल में ठहरे। वायरल वीडियो क्लिप में ट्रूडो फ्रेडी मर्करी (Freddie Mercury) के लिखे गीत के बोल 'Because I'm easy come, easy go/ Little High, Little low,' गुनगुनाते दिखे। इस दौरान 50 वर्षीय प्रधानमंत्री ट्रूडो के आसपास काफी लोग भी जमा थे।