Satya Mohan Joshi की अंतिम इच्छा, 13वीं शताब्दी के बौद्ध देवता का मुरल सहेजना, जानिए क्यों है इतना विशेष

नेपाल की स्वदेशी कला

चक्रसंवर के पौभा का मुरल संरक्षित करने संबंधी रिपोर्ट में समाचार एजेंसी ने बताया, छह कलाकार सुबह से शाम तक विलुप्त होने जा रही इस कला को बचाने में जुटे हैं। ये आर्टपीस तैयार होने के बाद मुरल "नेपाल की स्वदेशी कला परंपराओं, प्रथाओं और विधियों" का प्रतिनिधि होगा। आर्टपीस तैयार करने में छह कलाकार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।

नेपाल के शताब्दी पुरुष की भूमिका

बता दें कि Rashtriya Naach Ghar में भी जोशी की अहम भूमिका रही है। द कॉइनेज ऑफ नेपाल (The Coinage of Nepal), करनाली को लोक संस्कृति (Karnali ko Lok Sanskriti), मृत्यु एक प्रसन्ना (Mrityu Ek Prasna) और महर्षि याज्ञवल्क्य (Maharshi Yagyabalkya) जैसी पुस्तकें जोशी की प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। नेपाल की सांस्कृतिक विविधता के बारे में जोशी का ज्ञान गहरा था। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कई विशेषज्ञों ने उन्हें इतिहास और कला संस्कृति के क्षेत्र में कलाप्रवीण (virtuoso) हस्ती के रूप में जाने जाते हैं।