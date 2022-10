'यूक्रेनी क्षेत्र पर रूस के कब्जे को कभी भी अमेरिका मान्यता नहीं देगा', जो बाइडेन ने की जेलेंस्की से बात

वाशिंगटन, 5 अक्टूबर: Russia-Ukraine war US President Joe Biden spoke to Ukrainian President on call अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि अमेरिका यूक्रेनी क्षेत्र पर रूस के कब्जे को कभी भी मान्यता नहीं देगा। इसके अलावा यूक्रेन को सैन्य सहायता में अतिरिक्त 62.5 मिलियन अमेरीकी डॉलर प्रदान करने की योजना भी की घोषणा की।