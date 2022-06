ट्विटर के सर्वर से लोग परेशान, पिछले दो दिनों से अकाउंट खोलने में हो रही दिक्कत

. .

ट्विटर पर तकनीकी दिक्कत की शिकायत मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग इसको लेकर ट्वीट करने लगे। एक यूजर ने पूछा क्या ट्विटर में बिजली की समस्या है, क्या इनका सर्वर डाउन है। मुझे लगातार ऊप्स वाले मैसेज आ रहे हैं, अकाउंट खुल नहीं पाया का पेज दिख रहा है। एक अन्य यूजर ने कमेंट करके लिखा डाउनडिटेक्टर ने ट्वीट करके लिखा है कि उसे दो दिन से यह समस्या आ रही है। वेबसाइट पर बार-बार यह लिखकर आ रहा है Somwthing is wrong, can't reload the page। यूजर्स ने लिखा कि एफ-5 बटन भी काम नहीं कर रहा है ट्विटर के लिए। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद भी अकाउंट नहीं खुल रहा है, पिछले दो दिनों से यह समस्या हो रही है।

बता दें कि डाउनडिटेक्टर अलग-अलग माध्यम से कंपनी में बिजली की किल्लत या अन्य समस्या पर नजर रखता है। प्लेटफॉर्म पर जो यूजर्स इसकी शिकायत करते हैं उसपर भी यह कंपनी नजर रखती है। उसका कहना है कि इस बात की संभावना है कि इस समस्या के चलते बड़े संख्या में यूजर्स प्रभावित हुए हैं। बता दें कि ट्विटर ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग और न्यूज वेबसाइट है, जिसपर यूजर्स पोस्ट करते हैं और एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं, जिसे ट्वीट कहते हैं। ट्विटर को आईओएस, एंड्रायड, ब्लैकबेरी सहित तमाम वेब ब्राइजर के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में एलन मस्क ने इस कंपनी को रिकॉर्ड कीमतों पर खरीदा है।