फिर पुराने अंदाज में मिया खलीफा, अजीब सी सेक्सी ड्रेस में आईं नजर, हाथ पर लगाया Lock

ब्लैक आउटफिट में आईं नजर

मिया खलीफा ने इंस्टाग्राम पर 7 तस्वीरें पोस्ट की हैं। जिसमें वो ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं। उनकी एक ड्रेस प्लास्टिक से भी बनी दिख रही, जिसमें उनके गले और हाथ में लॉक (ताला) लटका नजर आ रहा। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- फिटिंग, जिससे लग रहा कि वो किसी शोरूम में अपने लिए स्टाइलिश आउटफिट सेलेक्ट कर रही हैं।

एडल्ट इंडस्ट्री में लौटने की रिक्वेस्ट

मिया की इन तस्वीरों पर बहुत सी बड़ी हस्तियों ने कमेंट किया है, जबकि उनके बहुत से फैन्स ऐसे थे, जो कमेंट करके उनसे फिर से एडल्ट इंडस्ट्री में लौटने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि मिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो एडल्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं, जिस वजह से वो वापस वहां नहीं जाएंगी।

ओनलीफैंस से कर रहीं कमाई

काफी वक्त पहले एडल्ट इंडस्ट्री छोड़कर मिया ने ओनलीफैन्स पर अपना अकाउंट बनाया था। वहां पर वो अपनी हॉट तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने इससे होने वाली कमाई का खुलासा किया। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की गई एक इंटरव्यू क्लिप में मिया ने ओनलीफैन्स के 'socialism at its best' बिजनेस मॉडल की तारीफ की। इंटरव्यू लेने वाले ने मिया से पूछा कि लार्सा पिपेन ओनली फैन्स पर एक दिन में $10,000 ( 7 लाख 76 हजार 304 रुपए) कमाती है। आप एक दिन में कितना कमाती हैं? जिसका जवाब देते हुए मिया ने सिर्फ इतना कहा उनके आसपास ही मैं भी कमाती हूं।

लंदन से भी दिखा हॉट अंदाज

वहीं हाल ही में मिया लंदन घूमने गई थीं। वहां पर उन्होंने बिकिनी में कई तस्वीरें अपलोड की। इसके अलावा उनका एक वीडियो भी कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो ग्रीन बिकिनी में बीड़ी पीती नजर आ रही थीं।

2014 में शुरू किया था करियर

आपको बता दें कि मिया ने 2014 में पोर्न इंडस्ट्री में कदम रखा था। कुछ ही दिनों में वो काफी फेमस हो गईं। उस दौरान उन्होंने हिजाब पहनकर एक पोर्न वीडियो बनाया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। बहुत से संगठनों ने उन्हें धमकी भी दी थी। हालांकि कुछ सालों पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो पोर्न इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं।