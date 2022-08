अफ्रीका में जन्मीं अभिनेत्री की लंदन में दर्दनाक मौत, वसीयत में साथी एक्ट्रेस को सौंपी करोड़ों की संपत्ति

अभिनेत्री सोफी लॉरेंस

ब्रिटिश अभिनेत्री अन्ना करेन को On The Buses में निभाई यादगार भूमिका के लिए याद किया जाता है। Anna Karen On The Buses से खासी लोकप्रिय हुईं और लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 70 के दशक में ऑन द बसेज शो में अन्ना करेन ने 74 एपिसोड में ओलिव की भूमिका निभाई थी। उन्होंने पैगी मिशेल की बहन Aunt Sal की भूमिका भी निभाई। अन्ना के निधन के बाद आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी लगभग 4 लाख पाउंड (करीब 4 करोड़ रुपये) की संपत्ति साथी कलाकार रहीं अंग्रेज अभिनेत्री सोफी लॉरेंस को मिलेगी। सोफी 1988 से 1991 तक बीबीसी शो में आती थीं।

ग्राउंड फ्लोर पर नुकसान

Anna Karen की मौत के बाद लंदन फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा, विंडसर रोड के इलफोर्ड में घर में आग लगने से एक महिला की दुखद मौत हो गई। अन्ना करेन की पहचान होने के बाद फायर ब्रिगेड ने उनकी मौत की पुष्टि की। बयान में कहा गया है कि अन्ना करेन का आवास mid-terrace house था। आग लगने के कारण अन्ना के घर के भूतल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ।

कड़ी मशक्कत से बुझी भीषण आग

फायर ब्रिगेड के मुताबिक एक महिला की दुखद मौत हो गई। उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। रात में आई एक कॉल के बाद लंदन फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब रही। आग पर काबू पाने के लिए करीब 20 दमकल कर्मी और तीन गाड़ियों को लगाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बार्किंग फायर स्टेशनों और इलफोर्ड के अग्निशामकों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

सिगरेट लेकर सोईं, घर में लगी आग

मिरर की रिपोर्ट में कहा गया, अन्ना करेन सह-कलाकार सोफी लॉरेंस के लिए चार लाख पाउंड (£ 400,000) का अधिकांश भाग छोड़ गई हैं। 1969 और 1973 के बीच ITV ट्रांसपोर्ट सिटकॉम में Olive Rudge का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री Anna Karen की मौत इस साल की शुरुआत में इलफोर्ड में उनके घर में आग लगने से हो गई थी। खबर के मुताबिक पूर्वी लंदन में अन्ना का घर फरवरी में भयानक आग की लपटों में घिर गया था। पड़ोसियों का मानना ​​​​है कि धूम्रपान करते हुए सो जाने के बाद सिगरेट के कारण आग लगी। एक सूत्र के हवाले से इस साल की शुरुआत में द सन ने रिपोर्ट दी, "आग लगने के समय Anna Karen स्पष्ट रूप से बिस्तर पर थीं। ऐसा माना जाता है कि वह सिगरेट लेकर सो गई थीं।"

साथी कलाकार को करीब चार करोड़ रुपये

Anna Karen के एजेंट शेन कॉलिन्स के मुताबिक, उन्हें नहीं पता कि आग लगने का कारण बिजली की खराबी थी या अन्ना का धूम्रपान करना। रिपोर्ट के मुताबिक अन्ना 17 साल की उम्र से ही लंदन में रह रही थईं। उनकी संपत्ति का 4.20 लाख पाउंड (£ 420,000) से अधिक करीबी दोस्त Sophie Lawrence को मिलेगा। मेलऑनलाइन की रिपोर्ट के हवाले से मिरर ने बताया, रिकॉर्ड के अनुसार अन्ना के अंतिम संस्कार और कानूनी लागत, विरासत कर (inheritance tax) और एक अन्य दोस्त को 1500 पाउंड का भुगतान करने के बाद अन्ना की कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत सोफी लॉरेंस को मिलेगा।

सौतेली बेटी को भी मिलेगा संपत्ति का हिस्सा

अन्ना की वसीयत के मुताबिक में कथित तौर पर संपत्ति का पांचवां हिस्सा सौतेली बेटी ग्लोरिया गिल को मिलेगा। अभिनेता पति टेरी दुग्गन से शादी के बाद ग्लोरिया का जन्म हुआ था। Terry Duggan की 2008 में मौत हो गई थी। आठवां हिस्सा चार अन्य दोस्तों या रिश्तेदारों को मिलेगा। अंतिम 2.5 प्रतिशत Anna Karen के परोपकारी कोष (Actors' Benevolent Fund) के लिए छोड़ दिया जाएगा।

नाटक स्कूल का फीस चुकाने का संघर्ष

सोफी साउथ अफ्रीका के इलफोर्ड में पैदा हुईं। डेली सोप का करियर समाप्त करने के बाद उन्होंने संगीत के काम में प्रवेश किया था। 1991 में डोना समर के 1977 के गीत लव्स अनकाइंड (Love's Unkind) का कवर संस्करण Anna Karen के करियर में मील का पत्थर है। यूके एकल चार्ट में 14 साल बाद ये गाना 21 वें नंबर पर पहुंच गया था। दक्षिण अफ्रीका में जन्मीं अन्ना ने नाटक स्कूल की फीस भरने के लिए स्ट्रिपटीज़ कलाकार के रूप में भी काम किया।