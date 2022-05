इस अस्पताल में एक साथ 11 मेडिकल स्टाफ हो गईं प्रेग्नेंट, दो नर्सों की एक ही दिन होगी डिलीवरी

वाशिंगटन, 13 मईः आए दिन कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में हाल ही में जो घटना सामने आई है वह अमेरिका के एक अस्पताल की है। अमेरिका के मिसौरी प्रांत के एक लिबर्टी हॉस्पीटल में एक साथ काम करने वाली 11 मेडिकल स्टाफ एक ही समय में प्रेगनेंट हो गयी हैं। इनमें से एक डॉक्टर है जबकि 10 नर्स हैं।

दो नर्सों की एक ही दिन डिलीवरी ये सभी महिलाएं जुलाई से नवंबर के बीच बच्चों को जन्म देंगी। इतना ही नहीं, दो नर्सों की डिलीवरी डेट भी एक ही दिन पड़ रही है। दो नर्स एटचेसन और एलिसन हैरेल एक ही दिन 27 मई को बच्चे को जन्म देने वाली हैं। लेबर और डिलीवरी नर्स केटी बेस्टजेन की डिलीवरी डेट सबसे पहले है। वह 20 जुलाई को मां बनने वाली हैं, जबकि 27 वर्षीय थेरेसी नवंबर के अंत में बच्चे को जन्म देंगी। सभी एक ही डिपार्टमेंट में करती है काम इस मामले में एक और बड़ा संयोग ये है कि यहां जो 10 नर्स और एक डॉक्टर प्रेगनेंट हैं वो सभी ऑब्सटेट्रिक्स, लेबर और डिलीवरी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। हॉस्पीटल के गाइनी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर के मुताबिक ये सभी एक साथ काम करती हैं। इसलिए इस खबर के सामने आने के बाद वो सभी उत्साहित हैं। इससे पहले इस अस्पताल में ऐसा संयोग कभी नहीं बना था। नर्सों ने कहा- ये अनोखा अनुभव जब अस्पताल में एक ही विभाग में इतने सारे मेडिकल स्टाफ गर्भवती हो गए हैं, तो सभी ने एक दूसरे के साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। इस दौरान एक नर्स ने कहा कि जो गर्भवती नहीं हैं उनके पास डे केयर फैसिलिटी खोलने का अच्छा मौका है। नर्सों का कहना है कि यह उनके लिए ये एक अनोखा अनुभव है। यह कुछ ऐसा है मानो जैसे हम सभी का पहले से कोई रिश्ता हो। एक साथ काम करना फिर एक-दूसरे को सपोर्ट देना और साथ में ही प्रेग्नेंसी के दौर से गुजरना सब कुछ अपने आप में अलग अहसास कराता है। पहले भी हो चुका है ऐसा हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब नर्सिंग स्टाफ के कई सदस्य एक साथ गर्भवती हुई हैं। साल 2019 में मेन मेडिकल सेंटर में लेबर एंड डिलीवरी यूनिट में काम करने वाली नौ नर्सें एक साथ गर्भवती हुईं और उस दौरान सभी नर्सों ने एक-दूसरे की डिलीवरी के लिए वहां रहने की योजना बनाई थी। हालांकि इस बार यह आंकड़ा इकाई अंक के पार कर गया है। . .

11 medical staff working in Liberty hospital have become pregnant simultaneously