Indore news : स्वच्छता के बाद रोड सेफ्टी में नंबर 1 बनेगा इंदौर, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन

कुछ ऐसा होगा सेमिनार

पत्रकार वार्ता में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल श्री संजय खांडे और मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इन्दौर श्री बी.के चौहान भी उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि, लोक निर्माण विभाग को आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गया है। इस आयोजन हेतु आई.आर.सी. द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। आई.आर.सी. द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से 120 प्रतिनिधियों को इस आयोजन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश के जिलों के विभिन्न विभागों के 130 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

कई विषयों पर तकनीकी प्रस्तुतिकरण किया जायेगा

बताया गया कि, इस दो दिवसीय सेमिनार में कुल 17 तकनीकी प्रस्तुतिकरण किये जाएंगे, जिसमें प्रथम दिवस 28 अक्टूबर को 10 एवं द्वितीय दिवस 29 अक्टूबर को 07 तकनीकी प्रस्तुतकरण किये जाएंगे। मुख्य रूप से Road Safety Audit of NH and SH and Green Field Corridor during planning, Safe Design approaches at Intersections and Interchanges, Accident Inspections, Data Analysis and management एवं WB's - Global Action Plan for reducing Road Accidents" विषयों पर तकनीकी प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। कुलमिलाकर देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा जैसे ज्वलंत समस्या को दृष्टिगत रखते हुए International Seminar on "Road safety: Current Scenario & Way Forward" सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन हेतु भारत के स्वच्छत शहर इन्दौर का चयन किया गया है।