World Emoji Day : भावनाओं के इजहार का अनोखा और प्रभावी तरीका Emoticons, जानिए इनके मायने

Emoticons यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति

डिजिटल वर्ल्ड में, इमोटिकॉन्स या इमोजी हमारे संवाद करने के तरीके को बदलता जा रहा है। वॉट्सऐप, टेलिग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इमोजी एक लोकप्रिय तकनीक है। इसकी मदद से लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आसानी हो रही है। संचार की इंसानी क्षमता का विकल्प बनते जा रहे इमोजी में काफी इंप्रूवमेंट भी हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखिए कि शब्दों की टाइपिंग के साथ कई स्मार्टफोन कीबोर्ड अब ऑटोमेटिक तरीके से उपयुक्त इमोटिकॉन्स सुझाते हैं। इस प्रभावी एक्सप्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए 17 जुलाई को पूरी दुनिया में लोग वर्ल्ड इमोजी डे मनाते हैं।

World Emoji Day 17 जुलाई को ही क्यों

विश्व इमोजी दिवस पहली बार सार्वजनिक रूप से 2013 में इमोजीपीडिया के संस्थापक जेरेमी बर्ज की ओर से घोषित किया गया था। दिलचस्प बात है कि हम 17 जुलाई को World Emoji Day इसलिए मनाते हैं क्योंकि 'कैलेंडर' के लिए बना इमोजी इसी तारीख को दर्शाता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में इंटरनेट पर 3,500 से अधिक इमोजी उपलब्ध हैं। दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इमोजी की सूची दिलचस्प है।

Red Heart emoticon

यह इमोजी या इमोटिकॉन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्नेह और जुनून को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कीबोर्ड पर दो लाल दिल वाले इमोजी और एक हार्ट सूट भी उपलब्ध है।

. .

Loudly crying face emoticon

इस इमोटिकॉन में खुले मुंह वाला पीला चेहरा और आंसुओं की धाराओं को देखा जा सकता है। कुछ सेकंड के कन्फ्यूजन में आम तौर पर इसका अर्थ दुखी या उदास होना या फूट-फूट कर रोना समझा जा सकता है। हालांकि, दिलचस्प है कि इस इमोजी का अधिकांश उपयोग उदासी के लिए नहीं, बल्कि खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

Face with tears of joy emoticon

'खुशी के आँसू के साथ चेहरा' इमोटिकॉन किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो इतना प्रसन्न होता है कि आँसू उनके गालों पर ढुलकने लगते हैं। जब कोई प्रफुल्लित करने वाला या कुछ शर्मनाक कहता है या करता है, तो इसे खुशी और उल्लास को इंगित करने के लिए एक भावनात्मक एक्सप्रेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Pleading face emoticon

'बड़े पिल्ले-कुत्ते की आंखों' वाली इस इमोजी के कई उपयोग हैं। इसका उपयोग अपनी चिंता या नाखुशी प्रदर्शित करने के लिए होता है। आम तौर पर सोशल मीडिया पर बिना कुछ लिखे चिंता प्रदर्शित करने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी के लिए दया, स्नेह या आराधना जैसी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तब भी विनती करने वाला चेहरा इमोजी बढ़िया विकल्प है।

Rolling on floor laughing emoticon

इस इमोजी में एक पीला चेहरा देखा जा सकता है। इमोजी में डिजाइन किया गया चेहरा हंसी में फर्श पर घूमता हुआ (Pleading face emoticon) लगता है। इसे संकुचित और एक तरफ झुका हुआ दिखाया गया है। आम तौर पर यह इमोजी बेकाबू हँसी ( fits of uncontrollable laughter) दर्शाती है, जो फ़ेस विद टियर्स ऑफ़ जॉय ( Face with Tears of Joy) के विपरीत है। इसे अक्सर वैसे मौकों पर भी इस्तेमाल किया जाता है 'जब कोई कुछ बेवकूफी भरी बातें कह जाए (when somebody says anything stupid)।'