Whatsapp के 51 फीसद यूजर्स छिपे रहना चाहते हैं ! नई प्राइवेसी का हुआ ऐलान, खामोशी से ग्रुप छोड़ सकेंगे

Whatsapp Group से कैसे अलग हों ?

लीव ग्रुप्स साइलेंटली (Leave Groups Silently) फीचर के साथ, Whatsapp यूजर सभी को सूचित किए बिना किसी समूह से चुपचाप बाहर निकलने में सक्षम होंगे। ग्रुप से अलग होने पर पूरे समूह को सूचित करने की बजाय सिर्फ एडमिन को ही सूचित किया जाएगा। यह फीचर इसी महीने सभी यूजर्स को मिलने लगेगा।

Whatsapp पर ऑनलाइन हैं, लेकिन कोई देखेगा नहीं

वॉट्सऐप पर जब दोस्त या परिवार ऑनलाइन होते हैं, तो यह देखने से यूजर्स को एक-दूसरे से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है। हालांकि, कई बार Whatsapp यूजर्स ऑनलाइन दिखे बिना निजी तौर पर भी वॉट्सऐप संदेश देखना चाहते हैं। नए बदलावों के तहत अगर Whatsapp यूजर्स को अपना ऑनलाइन स्टेटस निजी रखने की सुविधा देगा। अब आप चुन सकते हैं कि आपका ऑनलाइन होना कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। Whatsapp का ये फीचर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसी महीने से शुरू हो जाएगा।

View Once Messages की सुरक्षा

वॉट्सऐप में अब 'व्यू वंस मैसेज' (View Once Messages) कैटेगरी के संदेशों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकेगा। Whatsapp संदेशों में फोटो या मीडिया साझा करने पर View Once का ऑप्शन अभी भी काफी लोकप्रिय है। इसके कारण यूजर्स के ऐसे कंटेंट या डेटा जिन्हें स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड में नहीं रखा जाना, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। अब Whatsapp सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ रहा है। इसके तहत View Once Messages के स्क्रीनशॉट को ब्लॉक किया जाएगा। इस फीचर का परीक्षण हो रहा है। जल्द ही सभी वॉट्सऐप यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे।

51% ऑनलाइन होने पर भी दिखना नहीं चाहते

मेटा कंपनी ने कहा कि नई सुविधाओं की शुरुआत Whatsapp गोपनीयता अध्ययन (WhatsApp privacy study) के आधार पर की जा रही है। इसमें पाया गया कि 72% लोग ईमानदार, अनफ़िल्टर्ड तरीके से बोलने में सक्षम हैं, लेकिन 47% से अधिक केवल सुरक्षित और निजी स्थान पर ही ऐसा करने में सहज हैं। वॉट्सऐप का कहना है कि यूजर्स अधिक गोपनीयता की जरूरत फील कर रहे हैं। 51% ऑनलाइन होने पर भी दिखना नहीं यानि छिपे रहना पसंद करते हैं। वे खामोशी से चुनना चाहते हैं कि वे किनसे बात करना चाहते हैं। 91% लोग जो ब्लॉक करने वाले फीचर के बारे में जानते हैं, उनका मानना ​​है कि वे महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि Whatsapp सुरक्षा की नई परतें पेश कर रहा है।

वॉट्सऐप का दावा- हम सबसे सुरक्षित

नई सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, Whatsapp लोगों को शिक्षित करने के लिए एक नया अभियान भी शुरू करेगा। इसकी शुरुआत यूके और भारत से होगी। Whatsapp के उत्पाद प्रमुख अमी वोरा ने कहा, वॉट्सऐप के नए फीचर्स यूजर्स को उनके संदेशों पर अधिक नियंत्रण और गोपनीयता रखने के लिए सशक्त बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में, यूजर्स की बातचीत सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी इंटरलॉकिंग लेयर जोड़ी गई हैं। वोरा ने कहा कि ग्लोबल मैसेजिंग सर्विस के लिए पॉपुलर वॉट्सऐप अपने यूजर्स के संदेशों, मीडिया, वॉयस मैसेज, वीडियो कॉल और चैट बैकअप के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने दावा किया कि Whatsapp निजी बातचीत करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है।