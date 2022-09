व्हाट्सएप 'चैट बैकअप' पर बड़ा अपडेट जल्द, नया फीचर Whatsapp Kept Message लाने की तैयारियां

तकनीक को बाइपास करने का प्रयास

टेक साइट WABetaInfo के अनुसार, हालिया बीटा के विश्लेषण से पता चलता है कि मैसेजिंग ऐप- WhatsApp भविष्य के अपडेट में चैट सेव करने का फीचर पेश कर सकता है। व्हाट्सएप इस फीचर को गायब हो रहे मैसेज फंक्शन (disappering messages) को बाइपास करने के तरीके के रूप में टेस्ट कर रहा है।

व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने के बाद खुद गायब !

WhatsApp में Disappearing Messages सेटिंग को बाइपास करने के लिए Kept Message की टेस्टिंग की जांच हो रही है। इस विकल्प या टूल का इस्तेमाल करने पर मैसेज भेजे जाने और रिसिवर के देखने के निश्चित समय के बाद मैसेज को स्वचालित रूप से स्वत: नष्ट (automatically self-destruct) करने की अनुमति दी जा सकेगी।

Recommended Video नोरा फतेही नहीं सनी लियोन या मलाइका अरोड़ा करेंगी मैच में परफॉर्म, सचिन तेंंदुलकर है टीम के कप्तान

चैट को फोल्डर में सेव करने का ऑप्शन

व्हाट्सएप यूजर्स सेटिंग के आधार पर 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिनों के बाद संदेशों को नष्ट करना चुन सकते हैं। अभी जिस अपडेट पर काम हो रहा है, यूजर्स के लिए लॉन्च होने के बाद व्हाट्सएप यूजर्स को कुछ संदेशों को सहेजने का विकल्प मिलेगा संदेशों को चैट से हटा दिया जाएगा, लेकिन चैट एक अलग फ़ोल्डर में संग्रहित करने का विकल्प मिलेगा जिसे किसी भी समय देखा जा सकता है।

ग्रुप एडमिन का फैसला अंतिम

ग्रुप चैट में एडमिन अगर कोई सेटिंग नहीं बदलता तो चैट में शामिल सदस्य भी सहेजे गए व्हाट्सएप संदेशों को देख सकते हैं। जरूरी व्हाट्सएप अपडेट पर द सन डॉट कॉम की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रुप चैट की स्थिति में एडमिन के पास कथित तौर पर अंतिम शक्ति होगी। मैसेज को गायब करना है या सहेजना है ? ये फैसला ग्रुप एडमिन का होगा।

जुलाई से शुरू हुई चर्चा, अपडेट अब आया

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप के बीटा वर्जन के स्क्रीनशॉट में एक विकल्प देखा गया है जिसमें लिखा है: 'कोई भी चैट सहेज सकता है। ग्रुप एडमिन इसे सीमित कर सकते हैं (Anyone can keep or unkeep messages in the chat. Group admins can limit this)। यह भी दिलचस्प है कि तकनीकी खबरों को अपडेट करने वाली वेबसाइच WABetaInfo ने सबसे पहले जुलाई में kept messages feature की सूचना दी थी। हालांकि, एक अहम अपडेट इसी हफ्ते जारी किया गया है।

चैट को संदेश फ़ोल्डर से हटाने का भी विकल्प

रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि जो लोग अपने स्वयं के संदेशों को रिमूव करना चाहते हैं, वे बिना किसी बाधा के ऐसा कर सकें। WABetaInfo के अनुसार, गायब होने वाले संदेश (disappearing message) को सेव नहीं कर सकेंगे। हालांकि, लेखक बाद में चैट को संदेश फ़ोल्डर (kept messages folder) से हटाने का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि चैट बाद के लिए न रखा जा सके, जिससे कोई और भी उसे देख सके।

क्या कोई उनकी WhatsApp चैट देख रहा है ?

इस नए फीचर का मतलब ये हुआ कि व्हाट्सएप पर गायब होने वाले संदेश के लेखक ( authors of disappearing message) अंततः इस पर नियंत्रण रख सकेंगे कि यदि कोई उनकी चैट देख सकता है तो वह कौन होगा ? इससे आशंकाएं भी खत्म हो जाती हैं कि kept messages folder डिसअपीयर मैसेज के विकल्प को बेमानी बना सकते हैं।

Disappearing message का मकसद

WABetaInfo का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि kept messages फीचर सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी इस फीचर का विकास हो रहा है। Disappearing message का मकसद गोपनीयता में सुधार करना और जमा होने वाले संदेश के कारण भरने वाले उपकरण की दिक्कत दूर करना यानी स्पेस सेव करना है।