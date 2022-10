क्या है 'टू-फिंगर टेस्ट' जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन?

SC order on Two Finger Test: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में टू-फिंगर टेस्ट (Two Finger Test) पर रोक लगा दी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। इसी के साथ देशभर के पुलिस बलों और डॉक्टरों को इसे फैसले से अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में जानिए क्या है 'टू-फिंगर टेस्ट' और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन क्यों किया है?