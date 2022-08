यूपी कैसे बनेगा 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था? NITI Aayog बैठक में CM योगी का 'प्लान', कृषि क्षेत्र पर जोर

नई दिल्ली, 07 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित नीति आयोग (NITI Aayog) की सातवीं बैठक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्बोधित किया। सीएम ने भाजपा की पिछली पांच वर्ष की सरकार के कार्यकाल के दौरान यूपी के विकास और भविष्य की नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यूपी को एक लाख ट्रिलियल डॉलर की अर्थव्यवस्था (Plan for in UP economy growth ) बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए यूपी सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। सभी टॉप सेक्टरों के साथ कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की गईं हैं।