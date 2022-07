Monkeypox : 'ज्यादा' पार्टनर के साथ इंटीमेट रिलेशन से बचने की सलाह, जानिए WHO ने क्या कहा

Monkeypox यौन साझेदारों की संख्या से जुड़ा !

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी- WHO ने कई देशों में बढ़ते मंकीपॉक्स प्रकोप के कारण मंकीपॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। इसके बाद एक अहम डेवलपमेंट में लोगों से अपील की गई है कि मंकीपॉक्स संक्रमण से बचने के लिए यौन साझेदारों की संख्या कम रखें।

98 फीसदी मंकीपॉक्स संक्रमण किसे

Monkeypox पर समाचार एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स के हवाले से बताया, WHO ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 78 देशों से मंकीपॉक्स संक्रमण के 18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। अधिकांश मंकीपॉक्स केस यूरोप में हैं। WHO महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा कि मई में मंकीपॉक्स सामने आया। इसके बाद से 98 प्रतिशत मंकीपॉक्स के मामले समलैंगिक (gay), उभयलिंगी (bisexual) और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले अन्य पुरुषों (men who have sex with men) में पाए गए हैं। उन्होंने जोखिम वाले लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान किया।

यौन साझेदार कम करना सबसे सुरक्षित

WHO महानिदेशक के मुताबिक मंकीपॉक्स के अब तक सामने आए मामलों से संकेत मिलता है कि पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों के लिए अपने और दूसरों के लिए सुरक्षित विकल्प बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, फिलहाल यौन साझेदारों की संख्या कम करने का विकल्प चुनें। स्विटजरलैंड के जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान WHO महानिदेशक ने कहा, मंकीपॉक्स एक ऐसा प्रकोप है जिसे रोका जा सकता है... ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका जोखिम को कम करना है। इसका सीधा मतलब है अपने और दूसरों के लिए सुरक्षित विकल्प बनाना।

मंकीपॉक्स से बचाव के लिए टीका

गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि सभी उच्च जोखिम वाले समूहों को मंकीपॉक्स के प्रकोप से बचाने के लिए टीके की 5 मिलियन से 10 मिलियन खुराक की जरूरत पड़ेगी। WHO उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए टीकाकरण की सिफारिश भी कर रही है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कई यौन साथी वाले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष शामिल हैं।

. .

अफ्रीका में मंकीपॉक्स से पांच मौतें

मंकीपॉक्स पर WHO के आपात निदेशक माइक रयान ने कहा, मंकीपॉक्स का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मकसद नाम को हथियार या नस्लवादी तरीके से इस्तेमाल होने से रोकना है। बता दें कि शनिवार को, WHO ने मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। WHO ने कहा कि अभी लगभग 10 प्रतिशत रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें पांच की मौत हुई है। मौत के सभी मामले अफ्रीका के हैं। भारत में मंकीपॉक्स के मामले केरल, तेलंगाना और दिल्ली में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। खबरों के मुताबिक मंकीपॉक्स के लक्षणों वाले मरीज बिहार और छत्तीसगढ़ में भी मिले हैं।