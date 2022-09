दिल की कहानियां सुनता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बदले में 10 रुपये, खुशियां बांटने के लिए Free Hug कैंपेन

आप अपनी कहानी बताएं, बदले में 10 रुपये में मिलेंगे (Tell me your story and I will give you 10 rupees)। अगर किसी सड़क किनारे कभी कोई ऐसी तख्ती लिए दिखे तो भारत में इसे अजीब नजरों से देखा जाएगा। पुणे के राज दगवार के साथ भी ऐसा हुआ लेकिन वे पीछे नहीं हटे। आज उनकी ये मुहिम लिसनर्स आर्मी (Listener's Army) बन चुकी है। युवाओं की यह टीम लोगों की बातें सुनती है।