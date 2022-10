Bengaluru Road Caves In: बेंगलुरु में अंडरपास का हिस्सा धंसा, फिर उठा '40 फीसदी भ्रष्टाचार' का मुद्दा

English Summary

बेंगलुरू में 19.5 करोड़ रुपए खर्च कर बने कुंदनहल्ली अंडरपास सर्विस रोड एक हिस्सा रविवार को ढह गया। जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर फिर से 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। Bengaluru Road Caves In Congress booms 40 Per Cent controversy for Kundanahalli Underpass