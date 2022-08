RJD सांसद अशफाक करीम जिनकी संपत्तियों पर है CBI की नजर, जानिए कौन सा है कारोबार

English Summary

बिहार में राजद नेताओं के घर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर निष्पक्षता को लेकर पर गंभीर आरोप लगे। इसमें जिसमें एनडीए नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। सीबीआई छापेमारी में आजेडी से जुड़े नेता या फिर उनके सहयोगी निशाने पर रहे, जिनमें राज्यसभा सांसद अशफाक करीम भी शामिल हैं।About Ashfaque Karim and his property and business as CBI Raids his Residence CBI Raid