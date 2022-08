अचानक शिमला पहुंचे Anupam Kher ने मां को दिया Surprise, भावुक हुई मां ने लगाया गले फिर कुछ यूं डांटा

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर अपनी मां दुलारी से मुलाकात का यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, 'आज मुंबई से शिमला आया तीन महीने बाद माँ से मिलने। मेरे Surprise देने की कोशिश मॉ को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। She got very emotional. पर मुझे 'बेवक़ूफ़' बोलने से नहीं चूकी! बहुत अच्छा लगा दुलारी को मिलने के और गले लगाके। सच है माँ, माँ ही होती है!'