HCS Preliminary exam के लिए सरकार ने बनाया ये प्लान, जानिए इसके बारे में

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और कहा कि परीक्षा के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी व समन्वयक नियुक्त किए जाएं। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने कहा कि अक्सर इलेक्ट्रानिक चीजों का इस्तेमाल कर नकल की जाती है। इसलिए इस बार पार्किंग की व्यवस्था परीक्षा केंद्र से दूर की जाएगी। साइबर सेल भी सक्रियता से कार्य करेगी ताकि इंटरनेट के माध्यम से होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

परीक्षा का सामान रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इस रूम में आने-जाने वालों को रिकार्ड रखा जाएगा। गेट पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। HPSC HCS Syllabus In Hindi : HPCS full form In Hindi का मतलब हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने सिविल सर्विसेज के लिए भर्ती आयोजित करता है, जिसमें उच्चतम श्रेणी के पद होते हैं।ऐसे में यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपको HPSC HCS Syllabus 2022 In Hindi तथा HPSC HCS Exam Pattern के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है।

HPSC HCS Selection Process

यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी तीन चरणों से गुजरना होगा, जो कि निम्नलिखित हैं

प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय टाइप)

मुख्य परीक्षा (डिस्क्रिप्टिव (लिखित परीक्षा)

साक्षात्कार

यदि आप इन चरणों में उत्तीर्ण होते हैं तथा आखिरी कट- ऑफ को पर कर लेते हैं तो आपका सेलेक्शन HPSC Civil Services में होगा।