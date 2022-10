गुजरात: रात में किया गरबा कार्यक्रम पर पथराव, अगले दिन पुलिस ने खंभे से बांधकर आरोपियों पर लट्ठे बरसाए, Video

अहमदाबाद: Gujarat Police publicly thrashed those who pelted stones at Garba गुजरात के खेड़ा जिले में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया, जब एक नवरात्रि गरबा कार्यक्रम में कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने पथराव कर दिया। इस हमला में सात लोग घायल हो गए, जिसके बाद अब पुलिस ने जो इस मामले में कार्रवाई की है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कुछ मुस्लिम लोगों को एक पोल से बांध दिया और डंडे से जमकर पीटा।